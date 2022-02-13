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    13 февраля 2022, 00:24

    «Союзмультфильм» после «Ну, погоди!» отказался от перезапуска советской классики

    Студия «Союзмультфильм» после «Ну, погоди!» отказалась от перезапуска советской классики

    Ирэна Вороник

    «Союзмультфильм» отказался от перезапуска советской классики. С таким заявлением выступила глава студии Юлиана Слащева. Она прокомментировала недавний выпуск обновленного мультфильма «Ну, погоди!» в беседе с изданием «Бюллетень кинопрокатчика».

    «Союзмультфильм» после «Ну, погоди!» отказался от перезапуска советской классики

    По словам Слащевой, новый «Ну, погоди!» стал последним подобным опытом. Дальше студия займется выпуском картин собственных франшиз. «Подобных ребутов мы больше делать не будем — за исключением „Умки“ в 2D-технике», — отметила она.

    Слащева добавила, что на текущий год запланированы два проекта. Это новый «Золотой улей» и спин-офф сериала «Тайны медовой долины».

    Глава «Союзмультфильма» также ответила на критику от зрителей новых мультфильмов. Ряд резких комментариев появился после выхода «Ну, погоди!» и «Простоквашино». Слащева отметила, что обновленные картины должны были вписываться в современные реалии.