«Союзмультфильм» после «Ну, погоди!» отказался от перезапуска советской классики

«Союзмультфильм» отказался от перезапуска советской классики. С таким заявлением выступила глава студии Юлиана Слащева. Она прокомментировала недавний выпуск обновленного мультфильма «Ну, погоди!» в беседе с изданием «Бюллетень кинопрокатчика».

По словам Слащевой, новый «Ну, погоди!» стал последним подобным опытом. Дальше студия займется выпуском картин собственных франшиз. «Подобных ребутов мы больше делать не будем — за исключением „Умки“ в 2D-технике», — отметила она.

Слащева добавила, что на текущий год запланированы два проекта. Это новый «Золотой улей» и спин-офф сериала «Тайны медовой долины».

Глава «Союзмультфильма» также ответила на критику от зрителей новых мультфильмов. Ряд резких комментариев появился после выхода «Ну, погоди!» и «Простоквашино». Слащева отметила, что обновленные картины должны были вписываться в современные реалии.