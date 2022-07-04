«Союзмультфильм» назвал место и дату прощания с Леонидом Шварцманом

Прощание с художником и режиссером-мультипликатором Леонидом Шварцманом состоится во вторник, 5 июля. Церемония пройдет в Доме кино в Москве.

Похоронят Шварцмана на кладбище в селе Заречье Киржачского района, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм». Прощание в Доме кино начнется в 12:40.

Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни 2 июля. Он был легендарным советским и российским режиссером-мультипликатором и выдающимся художником мультипликационного кино.

Шварцман известен, в частности, своими работами над мультфильмами «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Шапокляк», «Осторожно, обезьянки!».

В течение жизни художник принимал участие во многих выставках, иллюстрировал детские книги, выдвигался на Ленинскую и Сталинскую премии. С 1982 года он был заслуженным художником РСФСР, с 2002 года — народным художником Российской Федерации. В 2017-м был удостоен премии президента в области литературы и искусства «за вклад в развитие отечественного анимационного искусства».