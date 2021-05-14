Союз потребителей объяснил, почему туристам нужно компенсировать затраты на двойной ПЦР-тест

В России общественники выступили с предложением компенсировать вернувшимся из-за рубежа россиянам расходы на два ПЦР-теста. Автор идеи, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, в разговоре с «360» отметил, что компенсацию анализов должны получить отдыхающие, которые до 1 мая выехали из страны.

«Люди, которые уезжали за рубеж на отдых либо по каким-то иным личным причинам, не планировали расходы на проведение двойного ПЦР в короткий срок по возвращении, а эти расходы могут быть немалыми. Если это семья из четырех человек, то им придется потратить около 24 тысяч рублей. Это заметная сумма для россиян, вернувшихся после отпуска», — объяснил Шелищ, почему Союз потребителей выступил перед правительством с такой инициативой.

Россияне, которые вернулись домой из-за границы после 1 мая, обязаны сдать два анализа на COVID-19 методом ПЦР. Сделать их необходимо в течение пяти дней после въезда на территорию РФ. Результат следует загрузить на портал госуслуг. До этого момента требовался результат только одного ПЦР-теста.

«Мы считаем, если не могут бесплатно им сделать тест в лаборатории Минздрава или Роспотребнадзора, то нужно компенсировать расходы на тестирование в частных лабораториях. Кто сейчас планирует свою поездку, уже понимает, что по возвращении им нужно будет сделать два ПЦР-теста, поэтому они рассчитывают в бюджете такую строку расходов. Но те, кто уехал до 1 мая, не планировали это», — сказал Шелищ.

Он отметил, что особенно пострадают жители регионов после нововведения, потому что в их городах сложно сделать бесплатный ПЦР-тест в короткий срок.

Однако Шелищ не понимает, почему правительство России перенаправило его предложение в Роспотребнадзор. По его мнению, Минфин должен решить вопрос о выделении денег на компенсацию из бюджета.