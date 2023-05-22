Общество 22 мая 2023, 17:00 Союз журналистов России наградил сотрудников «Вечерней Москвы»

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Сотрудники издания «Вечерняя Москва» получили награды от Союза журналистов России. Их в честь 100-летия газеты в редакции вручил председатель организации Владимир Соловьев.

Награды получил генеральный директор редакции Георгий Рудницкий. Еще отметили первого заместителя главного редактора «Вечерней Москва» Александра Шарнауда. Также грамоты получили заместитель главного редактора, руководитель группы выпуска «Вечерней Москвы» Сергей Серков и заместитель главного редактора, шеф-редактор делового выпуска газеты Алексей Зернаков.

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