  • Союз журналистов РФ нашел способ защитить прессу

    12 сентября 2019, 17:31

    Алена Макаренко

    Союз журналистов России (СЖР) попросил Госдуму закрепить за своим членским билетом статус официального удостоверения прессы. Об этом рассказал председатель СЖР Владимир Соловьев, сообщило РИА ФАН.

    Такая инициатива может быть полезна журналистам, которые временно не работают в какой-либо редакции по трудовому договору, а сотрудничают в качестве стрингеров или фрилансеров.

    «В этом случае наше сообщество дает знак качества такому журналисту. На нашем удостоверении написано „Пресса“, мы входим в состав Международной федерации журналистов и теперь хотим, чтобы наш членский билет был официальным удостоверением для коллег», — заявил Соловьев.

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    Кроме того, председатель СЖР отметил, что с каждым разом на митингах останавливают все меньше сотрудников СМИ, а после предъявления документов задержанных быстро отпускают. Соловьев надеется, что в будущем работа журналистов и правоохранителей будет выстроена так, что они не будут мешать друг другу выполнять свои задания.