Союз журналистов РФ нашел способ защитить прессу

Такая инициатива может быть полезна журналистам, которые временно не работают в какой-либо редакции по трудовому договору, а сотрудничают в качестве стрингеров или фрилансеров.

«В этом случае наше сообщество дает знак качества такому журналисту. На нашем удостоверении написано „Пресса“, мы входим в состав Международной федерации журналистов и теперь хотим, чтобы наш членский билет был официальным удостоверением для коллег», — заявил Соловьев.

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Кроме того, председатель СЖР отметил, что с каждым разом на митингах останавливают все меньше сотрудников СМИ, а после предъявления документов задержанных быстро отпускают. Соловьев надеется, что в будущем работа журналистов и правоохранителей будет выстроена так, что они не будут мешать друг другу выполнять свои задания.