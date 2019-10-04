Союз журналистов поможет задержанной в Иране россиянке
О предпринимаемых действиях рассказал глава СЖР Владимир Соловьев. Его процитировал сайт радиостанции «Говорит Москва».
«Наш международный отдел, его руководитель Тимур Сафир, который является и вице-президентом международной федерации журналистов, сейчас дозванивается в посольство Ирана», — пояснил Соловьев.
В Союзе журналистов напомнили, что недавно проводили с иранским посольством совместный конкурс для сотрудников СМИ. Они описывали свое посещение Ирана.
«У нас есть связь и с послом, и с коллегами в Иране», — сказал глава общественного объединения.
Российскую журналистку задержали в Иране. Юлию Юзик заподозрили в шпионажеПодробнее
Юзик несколько лет назад работала в Тегеране корреспондентом. Со слов коллеги, она вернулась в страну по приглашению и была задержана. Иранские власти заподозрили россиянку в шпионаже в пользу израильских спецслужб.
На субботу, 5 октября, назначено судебное разбирательство по делу Юлии Юзик. Ее могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет.