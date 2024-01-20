Общество 20 января 2024, 19:20 Союз журналистов Москвы наградил газету «Вечерняя Москва» Коллектив газеты «Вечерняя Москва» получил награду Союза журналистов Москвы РИА «Новости»

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Газета «Вечерняя Москва» получила награду Союза журналистов Москвы на «Бале прессы», который приурочили ко Дню печати. Об этом сообщил сайт издания.

На торжественном мероприятии собрались руководители СМИ, представители министерств и ведомств, государственные деятели и ведущие журналисты.

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Коллектив «Вечерней Москвы» за многолетнее верное служение интересам города наградили статуэткой «Золотое перо» и дипломом Союза журналистов Москвы, награды получил главный редактор газеты Александр Куприянов.

«Для нас эта награда особенная, она для всего коллектива газеты. Желаем укреплять сообщество журналистов, товарищество и журналистскую дружбу», — сказал он.

Кроме того, благодарностью за освещение деятельности Московской городской думы VII созыва в 2023 году отметили директора медиацентра «Вечерней Москвы» Елену Плешивцеву.