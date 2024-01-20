20 января 2024, 19:20
Союз журналистов Москвы наградил газету «Вечерняя Москва»
Коллектив газеты «Вечерняя Москва» получил награду Союза журналистов Москвы
Газета «Вечерняя Москва» получила награду Союза журналистов Москвы на «Бале прессы», который приурочили ко Дню печати. Об этом сообщил сайт издания.
На торжественном мероприятии собрались руководители СМИ, представители министерств и ведомств, государственные деятели и ведущие журналисты.
Реклама
Коллектив «Вечерней Москвы» за многолетнее верное служение интересам города наградили статуэткой «Золотое перо» и дипломом Союза журналистов Москвы, награды получил главный редактор газеты Александр Куприянов.
«Для нас эта награда особенная, она для всего коллектива газеты. Желаем укреплять сообщество журналистов, товарищество и журналистскую дружбу», — сказал он.
Кроме того, благодарностью за освещение деятельности Московской городской думы VII созыва в 2023 году отметили директора медиацентра «Вечерней Москвы» Елену Плешивцеву.
Награды
Журналистика
Москва
Реклама
Реклама