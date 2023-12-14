Общество 14 декабря 2023, 16:15 Союз защиты прав потребителей: алкогольное мороженое должны производить организации с лицензией

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Только организации, обладающие лицензией на производство спиртного, имеют право изготавливать алкогольное мороженое. Об этом сообщил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с ИА НСН.

По его словам, данный товар должны продавать в специализированных торговых точках. Если речь идет об обычном магазине, под алкомороженое выделяется отдельный холодильник, отметил эксперт.

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Он также напомнил, что реализация этого спиртосодержащего продукта также попадает под закон о возрастном ограничении.