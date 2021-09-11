Союз виноделов назвал недоразумением новость о возобновлении поставок шампанского из Франции в РФ

Союз виноделов посчитал недоразумением сообщение о возобновлении поставок шампанского из Франции в Россию. По словам президента организации Леонида Поповича, ранее введенное эмбарго никак не отразилось на возможности приобретения спиртного за рубежом.

По его мнению, заявление комитета вин Шампани — это попытка поднять шум.

«Жили совершенно все спокойно. Все, кто хотел французское шампанское, находили его, покупали и пили. Я это называю большим недоразумением, которое случилось у людей, когда они читали закон. Закон ничего не запрещал. После того, как они объявили, что они там что-то вычитали, было стыдно», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Случившееся он назвал большим недоразумением, из которого сейчас ищут выход.

В СМИ 11 сентября появилась информация о том, что комитет вин Шампани отменил приостановку экспорта данного напитка на территорию России. Говорилось, что поставки шампанского в Россию возобновят с 15 сентября.

Ранее в российский закон приняли поправку о том, что использовать термин «шампанское» в России можно только в отношении своей продукции, а импортные напитки теперь попали под категорию «игристое вино».