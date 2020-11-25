Союз торговых центров разработал новые правила работы фудкортов

Он пояснил, что если закрыть фудкорты совсем, то они могут потом и не открыться вовсе. Поэтому были придуманы правила работы с учетом эпидемической ситуации. Есть два разных варианта: прием и выдача заказов за столиками, как в кафе, либо заказ и оплата через приложение. Приносить заказ также будут за стол. При этом между столами в посадочной зоне расстояние должно быть не менее 1,5 метров.

«Мне кажется, что люди привыкнут к новым правилам и будут посещать фудкорт. Я не думаю, что из-за изменений работы фудкортов будет большой отток клиентов, считаю, что люди примут новые правила», — предположил Бунич.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил в Роспотребнадзор обращение с предложением обязать торговые центры выдавать бесплатно посетителям маски и перчатки. Депутат напомнил, что во всех торговых центрах страны установили входной контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима.