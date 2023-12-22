22 декабря 2023, 13:48
Союз российских городов: развитие транспортного комплекса России находится под контролем президента
Крупные федеральные трассы строят в России с опережением сроков. Усиление санкций со стороны Запада не повлияло на данный процесс. Об этом сообщил эксперт Союза российских городов Станислав Корякин в беседе с сайтом «Взгляд».
По его словам, благодаря возведению современных автомагистралей появляются новые рабочие места, растет оборот грузов, а также развивается туризм. Все это оказывает большой эффект на экономику регионов.
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Именно поэтому совершенствование транспортного комплекса России находится под личным контролем президента Владимира Путина, добавил Корякин.
Дороги
Владимир Путин
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