Общество 21 июля 2023, 16:35 Союз производителей алкогольной продукции предупредил о росте контрафакта после повышения ставок на акцизы

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Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил об увеличении контрафакта после повышения ставок на акцизы.

Он обратился к властям с просьбой увеличить объем легального оборота перед индексацией ставок акцизов. По его словам, повышение акцизов создает дополнительные возможности людям, которые продают нелегальный алкоголь.

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Косарев считает, что нужно добиваться именно увеличения объема легального оборота.