Союз потребителей не одобрил идею введения акцизов на сладкие напитки

В правительстве обсуждают идею введения акцизов на сладкие напитки. В Союзе потребителей России сочли эту инициативу несвоевременной, передала «Вечерняя Москва».

Председатель Союза Петр Щелищ рассказал, что идею уже пытались реализовать в Европе и не получили ожидаемых результатов.

«Я думаю, что намерения-то благие. И они реализовывались в ряде европейских стран в последние лет пятнадцать. Но не очень удачно получалось: где-то отменяли, где-то это не давало эффекта. И при всей благости намерений сейчас, когда столько горького в жизни в связи с пандемией и падением доходов, вряд ли можно приветствовать такую меру. Не время», — прокомментировал Щелищ.