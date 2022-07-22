Союз потребителей назвал условие качественной работы фудшеринга

Программа фудшеринга по раздаче продуктов малоимущим очень востребована для семей с низким доходом. Но чтобы она работа идеально, нужно отметить НДС. Об этом «360» сказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

«Потребность в такой помощи семьям с низкими доходами очень высока. Если будет принято решение правительством, чтобы отменить НДС при передаче торговыми организациями продуктов», — считает Шелищ.

Однако большую роль играет НДС. Еще два года назад при безвозмездной передаче торговцы должны были уплатить два налога — НДС и налог на прибыль. Второй отменили, а НДС остался. Идет он из кармана торговой организации. Очевидно, что ей проще, не неся такие расходы, просто дождаться, когда истечет срок годности товара, а потом передать на утилизацию. Это недорого стоит, объяснил Шелищ.

По словам Шелища, речь идет о продуктах, срок годности которых подходит к концу. Производители всегда знают, какой объем они смогут продать, а какой останется. Так что малоимущие не получат просрочку ни при каких обстоятельствах.

Поэтому компании смогут передавать эти продукты благотворительным организациям, а те будут передавать их нуждающимся.

«Уверен, это станет достаточно востребованным. И значительная часть продуктов, которые отправляются на утилизацию, потому что истек срок годности, заранее будут отправлены. Торговцы всегда знают, когда не успеют продать вовремя и сколько. Это будет передано за несколько дней благотворителям — они успеют распределить между нуждающимися», — объяснил председатель Союза потребителей России.

Шелищ добавил, что благотворительность развита во всех европейских странах. Это способ помощи обществу — людям, которые по тем или иным причинам испытывают трудности с продовольствием. Прежде всего это касается семей с высокой нагрузкой из-за маленьких детей на одного работающего члена семьи.

Ранее Минпромторг одобрил программу фудшеринга. Ведомство также учло проблему с НДС.