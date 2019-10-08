Союз пивоваров объяснил ситуацию с крафтом. Бояться нечего

Крафтовое пиво не должно пропасть из России. Об этом заявили в Союзе российских пивоваров (СРП). Там рассказали, что новый регламент Евразийского экономического союза был неправильно интерпретирован.

Крафтовое пиво может исчезнуть в России Подробнее

«Комментарии Росстандарта и СМИ на тему возможного запрета на выпуск крафтового пива в очередной раз подтверждают, что специфика терминологии пивоваренной продукции в Техническом регламенте (ТР) крайне сложна для восприятия и интерпретируется некорректно», — заявил РБК представитель СРП.

Он отметил, что по регламенту содержание в напитке солода, несоложеного сырья и сахаросодержащих продуктов возможно не только в пропорции 80%/20%/2% соответственно.

При этом собеседник издания подчеркнул, что эти пропорции уже много лет назад были прописаны в действующем законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Ранее о возможном исчезновении крафтового пива в России сообщили СМИ со ссылкой на Росстандарт. Ведомство объяснило этом вступлением в силу в 2021 году нового регламента Евразийского экономического союза. Согласно документу, производство крафтового пива могут запретить на территории РФ.