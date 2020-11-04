Союз пенсионеров выступил против введения лимита на онлайн-переводы

Председатель московского отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев раскритиковал инициативу общественника Дмитрия Курдесова о введении для пенсионеров лимита на онлайн-переводы. Он уверен, что такое решение не поможет в борьбе с мошенничеством.

«Ограничения создадут неудобства. Если человека хотят обмануть, он поддается этому в силу своей неграмотности или возраста, то, конечно, его обманут. Такая мера не сильно поможет. Пенсионерам иногда очень непросто снять свои деньги, и идет много недовольства», — передает радиостанции «Говорит Москва» слова Корнеева.

Кроме того, он отметил, что зачастую пенсионеры хотят помочь своим детям, внукам, а для этого нужны деньги. Или вдруг кто-то неожиданно умер, но в сутки можно снять только 10 тысяч рублей, из-за чего могут возникнуть проблемы. Тем не менее он согласился, что «мысль здравая», но для пожилых это все же будет трудно.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной письмо. Он попросил рассмотреть идею о введении суточного лимита для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей, уточняет RT. Общественник объяснил это тем, что мошенники часто используют в своих целях пожилых людей.