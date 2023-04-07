Общество 07 апреля 2023, 13:01 Союз пчеловодов предложил установить на рынках лаборатории, чтобы проверять мед

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В Госдуме разработали законопроект, призванный защитить рынок от фальсификатов меда, и Союз пчеловодов поддержал эту инициативу. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин рассказал, что сейчас достаточно остро стоит проблема с выявлением подделок. И недобросовестные производители этим пользуются. Кроме того, в России нужно создать единый орган контроля. Потому что в настоящее время произведенный на пасеке мед относят к сырью, и его качество контролируется Россельхознадзором и ветеринарными службами, а тот, что продается в магазинах, уже отходит к Роспотребнадзору. По мнению Валерия Капунина, это создает ситуацию, где ответственность перекладывают друг на друга.

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«Если это все будет отрегулировано, будет возможность контролировать, будет достаточное количество лабораторий, в том числе мобильных, потому что мед еще на рынках надо проверять, то у нас будет только один качественный продукт», — подчеркнул председатель Союза пчеловодов России.

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