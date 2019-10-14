Союз пациентов выступил за продажу лекарств по рецептам через интернет

Рецептурные лекарства попросили продавать через интернет. Лицензированием аптек должен заняться Минздрав, а выполнение соответствующих требований необходимо жестко контролировать.

С просьбой разрешить дистанционную продажу лекарственных препаратов, которые требуют рецепта, выступил Всероссийский союз пациентов. Письмо, содержащее описание инициативы, направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, предполагающий беспрепятственную продажу через интернет лекарств без рецепта. В Союзе пациентов считают, что его стоит распространить и на рецептурные препараты. Медикаменты пока что можно только бронировать и забирать в ближайшей аптеке.

«Мы считаем неправильным то, что люди не могут получить лекарства из-за ограниченной возможности передвижения или по другим жизненным ситуациям, и считаем необходимым, чтобы такая возможность появилась, включая препараты рецептурного отпуска», — заметили в письме.

Сопредседатели Союза Ян Власов и Юрий Жулев добавили, что торговать лекарствами через интернет «должны только лицензированные аптеки под жестким контролем». Осуществлять его нужно так же жестко, как и за обычными аптеками.

Наделить полномочиями по установке лицензионных требований, разработке порядка продажи лекарств в Сети и контроля за ними в Союзе пациентов предлагают правительство и Минздрав России.

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Авторы обращения заметили, что ограничения должны касаться не вида продаваемых лекарств, а типа имеющих на это право компаний. Они добавили, что зачастую заболевания, сопровождающиеся ограничением в передвижениях, лечат именно рецептурными препаратами. Регулярно покупать лекарства по рецепту самостоятельно вынуждены и страдающие хроническими заболеваниями. У многих из них есть проблемы с передвижением.

В текущей редакции, подчеркнули в Союзе пациентов, проект закона осложняет или ограничивает право на доступ к интернет-торговле необходимыми лекарственными средствами для сотен тысяч людей, которые покупают препараты по рецепту.