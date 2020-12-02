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    02 декабря 2020, 18:19

    «Союз отцов»: в школах нужно посадить вооруженную охрану

    Дарья Морозова

    Исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Соленов выразил мнение, что охранников в школах следует вооружить. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Он добавил, что также охранники должны иметь навыки рукопашного боя и оказания первой медицинской помощи. Также Соленов отметил, что это будет сложно реализовать из-за недостатка финансирования.

    Кроме того, по его мнению, здания школ, в идеале, должны располагаться рядом с отделениями экстренных служб спасения.

    «Нередко в старых школах, где старая проводка, случаются возгорания, и там в большей степени требуется сотрудник МЧС, чем вооруженный охранник», — пояснил он.