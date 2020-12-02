«Союз отцов»: в школах нужно посадить вооруженную охрану

Он добавил, что также охранники должны иметь навыки рукопашного боя и оказания первой медицинской помощи. Также Соленов отметил, что это будет сложно реализовать из-за недостатка финансирования.

Кроме того, по его мнению, здания школ, в идеале, должны располагаться рядом с отделениями экстренных служб спасения.

«Нередко в старых школах, где старая проводка, случаются возгорания, и там в большей степени требуется сотрудник МЧС, чем вооруженный охранник», — пояснил он.