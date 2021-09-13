«Союз отцов» объяснил появление в России маткапитала для мужчин

Отцы рожденных от суррогатных матерей детей смогут получать материнский капитал с 2022 года. Председатель республиканского отделения «Союза отцов» Юрий Соленов отметил, что эта мера нацелена на защиту прав ребенка.

«У „Союза отцов“ к суррогатному материнству сложное отношение. И не будет ли это выглядеть так, что маткапитал поддержит нетрадиционные семьи. „Союз отцов“ выступает за традиционные семьи, что пропагандирует государственная семейная политика, что закреплено в поправках к Конституции РФ. В остальном здесь идет защита прав ребенка и поддержка семей, которые оказались в таком непонятном положении», — рассказал он «360».

Эксперт предположил, что предложение Министерства труда выдавать «отцовский капитал» основано на решении Конституционного суда (КС), куда поступало много обращений.

«КС, скорее всего, рассмотрел все обращения граждан, которые не входили в регламент по законодательным базам, по законодательным основам и не могли получить права на материнский семейный капитал. Скорее всего, здесь расширили список тех категорий, которые могли бы получить это право на материнский капитал», — добавил Юрий Соленов.

Он отметил, что изменения связаны с суррогатным материнством. Некоторые семьи, которые по медицинским показаниям не могли иметь детей, обращались к услугам суррогатной матери. Но если мужчина в свидетельстве о рождении является отцом новорожденного ребенка, то материнское право доказывается через усыновление.

Также Минтруд мог разработать законопроект на основе обращений отцов, чья супруга умерла, а у них на руках нет либо свидетельства о смерти, либо они не вписаны в свидетельство о рождении ребенка. Эксперт отметил, что раньше отцы, у которых все документы были в наличии, имели право на материнский капитал.

Ранее Минтруд разработал законопроект, согласно которому отцы рожденных от суррогатных матерей детей смогут получать маткапитал с 2022 года. Он поступит в правительство 29 сентября, а в Госдуму — до конца года. В бюджет 2022 года на эти выплаты заложено 10,46 миллиарда рублей.