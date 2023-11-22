22 ноября 2023, 17:02
Союз осетроводов: нелегальную черную икру из Китая продают под видом российской
Президент Союз осетроводов Александр Новиков в разговоре с «Известиями» рассказал, что в России начали продавать нелегальную черную икру из Китая под видом местных производителей.
Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», доля контрафакта на рынке составляет примерно 40%. Главная опасность заключается в том, что в китайской икре содержится много ГМО-компонентов.
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«У нас используют только самую дорогую рыбную муку, а там или мясокостную, или даже перьевую. Кроме того, у нас используют рыбий жир, а там, как правило, рапсовое масло», — добавил Новиков.
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