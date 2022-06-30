Союз мороженщиков России: производство мороженого показало свою прибыльность в условиях санкций

Маржинальность при производстве мороженого намного выше, чем при производстве молочных продуктов, поэтому даже в условиях санкций это выгодный бизнес. Об этом ИА НСН рассказала замгендиректора, главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

По ее словам, с конца февраля цены на сырье, упаковки и импортные ингредиенты для мороженого начали расти, однако в мае они снова снизились.

«Маржинальность при производстве мороженого выше, чем при производстве молочных продуктов, поэтому это в любом случае выгодное дело. Но выгодно оно даже не столько из-за маржинальности, сколько из-за того, что мороженое — это самое полезное лакомство для людей. Там содержатся и белки, и аминокислоты. Самое главное — бизнес должен быть прозрачным. Качество мороженого должно быть высоким, и тогда у начинающих предпринимателей должно все получиться», — сказала Уткина.