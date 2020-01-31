Союз мясопереработчиков опроверг новость о подорожании мяса

«Китай — самый большой и самый интересный для всех поставщиков рынок. Однако для российской свинины китайский рынок вряд ли будет быстро открыт в полном объеме. Рост экспорта прогнозируется на уровне (самые смелые прогнозы) 20-23%. Если сейчас вывозится порядка 3%, а будет порядка 3,6% — наверное, это не значительно повлияет на внутренний рынок», — пояснили специалисты.

По мнению экспертов, недостача в 10% может вызвать «серьезные колебания». Однако члены Союза убеждены, что до конца этого года цены на готовую мясную продукцию не вырастут более 5%.