Союз курьеров: невыплаты зарплат доставщикам единичны

«На моей памяти ситуация с невыплатами зарплат — это единичные случаи и в основном если задержки и происходят, то это сутки-двое только из-за технических причин», — рассказал он.

Также по его словам, в этой сфере большая текучка: надолго задерживаются только 10-15% сотрудников. Кроме того, в конфликтных ситуациях курьеров часто увольняют, не разбираясь, кто прав, а кто нет.