Общество 05 февраля 2023, 00:29 Союз добровольцев Донбасса предложил создать новое воинское соединение РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай предложил направить российским властям предложение о создании нового воинского соединения, которое будет состоять из добровольцев. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам главы организации, наличие батальонов и отдельных отрядов играет важную роль. Но соединения имеют собственные бронетехнику, артиллерию и ремонтную роту.

Реклама

«У нас есть предложение: обратиться к руководству страны с тем, чтобы из добровольческих подразделений, отрядов добровольцев Донбасса создать соединение», — сказал он.

Реклама

Высший Совет Союза добровольцев Донбасса возглавил учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. По его мнению, бои с ВСУ нужно завершить победой в Киеве. Малофеева в числе первых внесли в санкционный список США за поддержку Донбасса.

Председатель высшего совета Союза добровольцев Донбасса также заявил, что батальоны и разрозненные части добровольцев нужно объединить в одно соединение, которое могло бы показать, «на что способны люди, которые давно воюют».