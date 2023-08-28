Общество 28 августа 2023, 14:29 Союз дачников: для оформления прописки на даче необходимо признать дом жилым

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Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что оформить прописку на даче можно лишь в том случае, если дом признают жилым.

Хозяин жилища должен соблюсти следующие условия: провести отопление, электричество и водоснабжение. Далее следует обратиться за заключением по техническому состоянию дома в местную администрацию.

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На все эти процедуры может уйти до трех месяцев. Отказать в прописке могут лишь в том случае, если вид разрешенного использования земли не предполагает размещение на нем жилого дома, заключил Чаплин.