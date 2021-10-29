Союз автосервисов обратится к властям за разъяснениями о режиме нерабочих дней

Представители Союза автосервисов России хотят обратиться к властям за дополнительными разъяснениями правил работы шиномонтажных мастерских в нерабочие дни. По их словам, в законе четко не оговорено, нужно ли закрывать предприятия или же они должны лишь обеспечить необходимые санитарные требования. Об этом написало издание Daily Storm.

«Сегодня будет заседание союза, и мы будем совершено точно обращаться к мэрии Москвы с просьбой разъяснить условия работы автосервисов, автомоек, шиномонтажей», — сообщил исполнительный директор организации Виталий Новиков.

Он отметил, что в некоторых автосервисах имеется бесконтактное обслуживание, когда владелец автомобиля получает QR-код, оставляет свой автомобиль и потом забирает его.

«Есть правила. Они перечислены в законах и подзаконных актах. Там не перечислены отрасли, а говорится, что нельзя делать. Там также сказано, что должны работать предприятия непрерывного цикла и предприятия, чья работа необходима для обеспечения жизнедеятельности. Ну вот шиномонтаж и относится к таким!» — отметил Новиков.

Нерабочие дни начали действовать в Москве с четверга, 28 октября. По сообщению оперштаба, в столице по-прежнему будут работать медицинские учреждения, продовольственные магазины, театры и музеи, но только по QR-кодам, а кафе и рестораны - навынос.