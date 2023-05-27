Общество 27 мая 2023, 01:16 «Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» стартовал с космодрома Восточный Ракету с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» запустили с космодрома Восточный РИА «Новости»

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Ракету «Союз-2.1а» успешно запустили с космодрома Восточный. На его борту находится радиолокационный спутник «Кондор-ФКА». Трансляцию запуска вели на сайте Роскосмоса.

Разгонный блок «Фрегат» со спутником отделился через девять минут после старта. Его миссия — доставить спутник в расчетную точку на орбиту к 01:20 по московскому времени.

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«Кондор-ФКА» за счет радиолокационной аппаратуры будет вести всепогодное наблюдение за поверхностью Земли в круглосуточном режиме. Масса аппарата составила 1050 килограммов. Высота его околополярной орбиты варьируется от 500 до 550 километров.

По данным Роскосмоса, спутник способен производить до 100 снимков поверхности Земли в сутки. Также его используют для решения сельскохозяйственных вопросов и наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Второй «Кондор-ФКА» планируется запустить 8 июня 2024 года.

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23» стартовала с космодрома Байконур 24 мая. Грузовой корабль направился к МКС по двухвитковой схеме.