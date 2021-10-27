Соискатели в России стали более избирательными

Соискатели на российском рынке труда стали более внимательно выбирать работу. Работодатели начали соответствовать — устанавливать более высокую оплату труда и улучшать условия. Об изменениях на рынке, особенно обострившихся в период пандемии, написал «Коммерсант».

Ситуация вызвана в том числе нехваткой кадров, которая сформировалась из-за эпидемии. На помощь рынку пришло и государство, которое постепенно начало поддерживать занятость не только выплатами пособий по безработице.

«На российском рынке всплеск безработицы был краткосрочным, и уже сейчас большинство работодателей, наоборот, столкнулись с проблемами при найме сотрудников», — отметила генеральный директор компании Kelly Services Екатерина Горохова, уточняя что такая обстановка сложилась далеко не во всех странах.

Сейчас в России низкий уровень безработицы — всего 4,4%. До начала пандемии он был выше. Особенно бизнесу не хватает рабочих рук.

Теперь работодателям придется адаптировать к новым реалиям свои HR-отделы, чтобы сделать их и свои рабочие места привлекательными для соискателей. Руководитель группы по оказанию услуг в области управления персоналом и изменениями КПМГ Александр Забузов уточнил, что сейчас сотрудники ждут от своего начальства заботы и инвестиций в качество жизни.

К запросам сотрудников постепенно адаптируется и государство, перед которым стоит задача поддерживать безработных людей и делать их более востребованными на рынке, а не только платить пособия.

«Со следующего года вступит в силу новый закон о занятости. В будущем, если мы хотим уйти от устаревшего формата биржи труда и создавать в стране государственного кадрового оператора, то потребуется внедрять страхование от безработицы», — рассказал о еще одной современной тенденции директор Центра занятости населения Москвы Роман Шкут.

Таким образом, нестабильность на рынке труда вызвала потребность властей обратить пристальное внимание на эту сферу. Проект о страховании от безработицы подготовили еще в 2019, но вводить не стали, а теперь реформа уже готова к внедрению.