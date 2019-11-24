Соискателей с лишним весом теперь чаще берут на работу в России

Две трети отечественных работодателей (65%) не считают избыточный вес человека помехой при приеме кандидата на работу. А вот в 2012 году такой точки зрения в компаниях придерживались чуть более половины менеджеров по персоналу — 51%. Поэтому опрос показал, что за последние семь лет работодатели стали менее предвзято относиться к соискателям с избыточной массой тела.

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Тем не менее пока еще каждый пятый представитель фирмы готов отказать соискателю с лишним весом. Результаты исследования показали, что сейчас 19% менеджеров по персоналу и других сотрудников кадровых служб могут при прочих равных отдать предпочтение претенденту без лишнего веса. А это почти вдвое меньше, чем в 2012 году.

Женщины чаще мужчин сталкиваются с предвзятым отношением из-за лишних килограммов. При этом проблемы могут возникнуть из-за веса, превышающего норму на 20 и более килограммов. На предвзятость работодателей при трудоустройстве чаще указывали участники опроса в возрасте 35-44 лет.

Социологи провели опрос среди 500 менеджеров по персоналу. Они задавали вопросы с 4 по 15 октября 2019 года в 106 населенных пунктах во всех федеральных округах России.