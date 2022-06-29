«Сохраняя устойчивость»: как крупнейший производитель металлов остаётся «зелёной» компанией

Группа компаний «Норникель», крупнейший производитель никеля и палладия, представила экспертному сообществу отчёт о результатах работы в области устойчивого развития за 2021 год. Топ-менеджеры «Норникеля» рассказали о достижениях компании в направлении экологии, социальной ответственности и корпоративного управления.

Перед началом выступления к участникам мероприятия обратился посол доброй воли ООН, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов. «Большая честь для меня присутствовать при обсуждении результатов работы одной из лидирующих компаний страны. Я не раз бывал в Норильске, тесно общаюсь и с Владимиром Олеговичем Потаниным, и с руководителями компании по различным направлениям. Хочу сказать слова благодарности „Норникелю“ за то, что в сегодняшних условиях он не останавливает работу в непростых направлениях ESG», — отметил Фетисов, присоединившись к мероприятию в режиме онлайн.

В минувшем году Совет директоров компании принял Стратегию в области экологии и изменения климата. Она охватывает шесть основных областей взаимодействия на окружающую среду: воздух, вода, управление хвостохранилищами и отходами, почва и биоразнообразие, изменение климата. Владимир Жуков, недавно ставший вице-президентом «Норникеля» по работе с инвесторами и устойчивому развитию, подчеркнул, что для компании важно оставаться на уровне мировых стандартов, несмотря на изменяющиеся условия.

«Мы будем участвовать во всех инициативах, в которых нам позволят участвовать. Наши амбиции состоят в том, что мы должны не только удовлетворять все требования российского законодательства в области экологии, промышленной безопасности, но мы должны соответствовать в каких-то областях и более высоким требованиям международных стандартов. Это нужно не только нашим клиентам, но и нам самим», — отметил Владимир Жуков.

В области производственной деятельности ключевыми направлениями для компании стали обеспечение безопасных условий труда сотрудников и минимизация рисков. На охрану труда и приобретение средств индивидуальной защиты в 2021 году было направлено 12,7 млрд рублей. Главными целями для компании являются отсутствие смертельных случаев при работе, развитие культуры безопасного производства и обеспечение безопасных условий труда сотрудников.

Старший вице-президент — производственный директор компании Сергей Степанов рассказал: «За два года „Норникель“ завершил все критические ремонты на энергетической инфраструктуре. На наших нефтебазах обновили каре, сделали капремонты всех баков. При этом мы понимаем необходимость замены определенного количества объектов. Поэтому уже начинаем этап строительства новой инфраструктуры, который будет продолжаться до 2025 года. Эта трехлетняя программа нацелена на приведение всей инфраструктуры в 100% безопасное состояние».

По словам вице-президента — руководителя Блока сбыта и коммерции Антона Берлина, в сумме сегодняшние тенденции ведут к росту потребления металлов, к увеличению потребности в «корзине» «Норникеля». «Компания прошла через ряд аудитов и инициатив, часть из них пока не подтверждены из-за сложившихся условий, но это не меняет сути: компания становится лучше, имеет возможность собирать и рапортовать данные о своей экологичности и о сокращении углеродного следа», — рассказал Берлин. — «В прошлом году мы выпустили первую партию углеродно-нейтрального никеля, мы первые, кто смог такую партию сделать. Это стало возможно благодаря мероприятиям, которые предпринимала компания. Поэтому мы считаем, что мы будем одним из самых, если не самым зеленым поставщиком металлов, верим в светлое будущее для нашей продукции — и с точки зрения спроса, и с точки зрения ESG-характеристик для наших потребителей».

В Норильском промышленном районе продолжается строительство «Серной программы» — масштабного экологического проекта по нейтрализации серной кислоты. Комплекс планируется запустить в конце 2022 года. Станислав Селезнёв, вице-президент по экологии и промышленной безопасности, обратил также внимание на успехи компании по снижению выбросов парниковых газов: «„Норникель“ демонстрирует отличные показатели — порядка 10 млн тонн в год. По сравнению с 2010 годом этот показатель снизился в три раза. По сравнению с другими предприятиями в отрасли — это очень хорошие результат. В первую очередь нам удалось этого добиться благодаря использованию чистой энергии. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Наша цель — снижение выбросов парниковых газов до 7,7 млн тонн в год».

Лариса Зелькова, старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью, выделила три основных социальных проекта, реализованных и запланированных в минувшем году. «Мы сумели развернуть полноценный диалог с коренными народами севера. Есть процедура, которая существует в стандартах ООН, в российской практике такой процедуры нет, она называется СПОС — свободное, предварительное и осознанное согласие. Мы ее использовали, потому что этот механизм позволяет учитывать мнение всех и принимать сбалансированные и эффективные решения. Таким образом, посёлок Тухард будет полностью реконструирован и построен в новом месте к 2026 году», — рассказала Лариса Зелькова.

Вторым значительным проектом в 2021 году стала программа корпоративной медицины. В декабре 2021 года в Норильске открылся первый корпоративный медицинский центр для работников компании, также были основательно обновлены фельдшерские пункты на предприятиях.

Третьим проектом, который отметила вице-президент по социальной политике, стала утверждённая программа реновации Норильска. На горизонте 10 лет городская среда в Норильске качественно изменится, город станет современным, комфортным и эффективным, добавила Лариса Зелькова на презентации отчета. Программа будет реализована в партнёрстве с местными, краевыми и федеральными органами власти.

Взгляд со стороны о результатах компании в области устойчивого развития представили внешние эксперты. Руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF Алексей Книжников отметил, что компания с каждым годом наращивает правильный процесс: «У нас в стране бытует мнение, что корпоративная работа компании по биоразнообразию находится в области благотворительности, то есть дал деньги какой-то организации, и пусть они что-то там делают. Но сегодня биоразнообразие — это дополнительный метод оценки эффективности компании, насколько живая природа благополучно себя чувствует в зоне деятельности компании. Это направление активно развивается, научное и экологическое сообщество готово помогать, и этот отчёт показывает, что компания делает первые шаги на новый, высокий уровень».