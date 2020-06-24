Сохранить память каждой семьи. Депутат Мособлдумы назвал поправки в Конституцию важными для защиты исторической правды

В каждой российской семье есть участники войны. Важно сохранить память об их подвиге, потому что именно из таких вот маленьких историй формируется хроника всей страны. И нельзя допустить того, чтобы их забывали, формируя новую историческую правду.

У председателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной думы Тараса Ефимова дедушка прошел сразу три войны: призывался на Халхин-Гол, участвовал в боях с белофиннами, а после ушел на фронт Великой Отечественной войны.

«Вернулся в конце 1946-го. О войне рассказывать не любил. Говорил, что был простым шофером. Конечно, были у деда и награды. В моей памяти остались: орден „Отечественной войны“, медаль „За храбрость“ и „За победу над фашистской Германией“. Это история моей семьи», — заявил депутат.

Тарас Ефимов заявил, что важно помнить о подвиге предков и не допускать, чтобы историю переписывали в угоду чьих-то интересов. Именно об этом говорят поправки в Конституцию о защите исторической правды. Они закрепляют почитание памяти о защитниках нашего Отечества. Депутат отметил, что именно поэтому принятие поправок в основной закон страны очень важно для него лично и для каждого гражданина России.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России фактически начнется в четверг, 25 июня, и продлится семь дней — до 1 июля, официальный выходной день. В первые шесть дней можно проголосовать досрочно, просто придя на избирательные участки. Жители Москвы и Нижегородской области получили возможность проголосовать удаленно. Но для этого нужно было зарегистрироваться на сайте gosuslugi или mos.ru.

В Московской области проголосовать по поправкам в Конституцию можно даже во дворе дома. Там установят специальные палатки. Это позволит уберечь жителей от заражения коронавирусом. Специальные меры защиты здоровья избирателей принимают и в территориальных избирательных участках. Там установили санитайзеры, пришедшим выдадут маски и, главное, заставят сохранять социальную дистанцию.