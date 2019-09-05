Сохранить историческое наследие региона. В Подмосковье выберут лучшие патриотические проекты

7 сентября в Одинцовском городском округе пройдут очные этапы презентации проектов в рамках патриотических конкурсов Московской области.

7 сентября 2019 года более 350 юных патриотов Московской области примут участие в очных этапах защиты проектов конкурсов, направленных на развитие патриотического воспитания среди молодежи и подростков.

«Моя инициатива Подмосковью», «Родное Подмосковье» и «Наследники Победы» — это областные конкурсы для юных патриотов нового поколения. Их основной целью является поиск, развитие и поддержка перспективных проектов, направленных на сохранение исторического наследия и развития Московской области.

«Конкурсы, направленные на развитие проектной деятельности среди участников военно-патриотических общественных движений региона, проводятся не первый год. Их главной задачей является выявление и поддержка самых активных участников, а также определение лучших проектов в различных сферах. В финале ребята презентуют свои работы экспертному жюри, поделятся опытом реализации проектов на местном уровне. Лучшие проекты будут рекомендованы Региональному штабу общественного движения „ЮНАРМИЯ“ Московской области к распространению по всем местным отделениям Подмосковья», — отметил начальник штаба Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области Александр Легков.

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Также он сообщил, что в 2018 году в конкурсах, направленных на развитие проектной деятельности среди участников военно-патриотических организаций Московской области, приняло участие более 150 человек, а в 2019 году количество участников увеличилось в 2,5 раза — в таких конкурсах решили поучаствовать более 350 юных патриотов Подмосковья.

Защита проектов будет проходить в Одинцовском городском округе. Она необходима, чтобы проверить достоверность предоставляемой информации. Данная процедура является обязательной для всех конкурсантов.

Как отмечают организаторы конкурсов, победители очных этапов смогут отправиться в поездку по городам Европы, на космодром Байконур и в город Севастополь.

Очные этапы защиты проектов пройдут 7 сентября 2019 года с 11:00 до 17:30 по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок дома отдых Покровское (парк-отель «Царский лес»).