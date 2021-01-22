Сохранение льготной ипотеки в России поддержали в Минстрое. Но понадобятся корректировки

Сохранить льготную ипотеку в России — это правильное решение. Чтобы эта мера поддержки осталась в России на постоянной основе, механизм нужно скорректировать. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате.

«Наша позиция, что надо сохранять льготную ипотеку, сохраняя этот механизм. Возможно, его надо скорректировать, и в этом плане мы получили поручение президента отработать совместно с Центробанком, экономическим блоком правительства все сценарии, которые позволят сохранить спрос на жилье и выполнить ту задачу, которая перед нами стоит до 2030 года», — приводит ТАСС слова Файзуллина.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 21 января обратил внимание на то, что в некоторых регионах возник дисбаланс на рынке жилья: цены на квартиры растут и их не хватает. Он призвал обсудить меры по выравниванию цен.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на новое жилье запустили в России в апреле 2020 года в качестве меры поддержки людей во время пандемии коронавируса. Она была рассчитана до конца октября, однако Кабмин решил продлить срок выдачи жилищных кредитов по пониженной процентной ставке до 1 июля 2021 года.