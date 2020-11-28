Сохранение дефицита новых машин до весны спрогнозировали в России
«Дефицит на новые автомобили сохранится до весны 2021 года», — рассказал Петрунин ТАСС.
Собеседник отметил, что дефицит образовался из-за перебоев в поставках и сезонного роста спроса. Автозаводы работают не на полную мощность и не могут обеспечить все потребности рынка на фоне пандемии коронавируса.
Директор по маркетингу «Рольфа» Виталий Шония пояснил, что в конце лета не хватало машин премиальных марок, а теперь есть дефицит моделей из массового сегмента.
В течение года цены на автомобили в России выросли от 3 до 15% из-за колебания курса доллара, инфляции и повышения ставок утилизационного сбора. Автодилеры полагают, что рост цен продолжится и в следующем году. По прогнозу Петрунина, машины в России в 2021 году могут подорожать еще на 10-12%. Емкость рынка сокращается, а производителям нужно будет компенсировать убытки, которые они понесли в 2020 году из-за антиковидных мер.
Представитель общероссийского «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал, что машину на фоне роста цен лучше всего покупать в феврале–марте. Именно в это время автосалоны делают хорошие скидки на прошлогодние модели.