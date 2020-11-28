Сохранение дефицита новых машин до весны спрогнозировали в России

Новых машин в российских салонах будет не хватать до весны. Во втором квартале 2021 года ситуация должна измениться. Так считает генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Денис Петрунин.

«Дефицит на новые автомобили сохранится до весны 2021 года», — рассказал Петрунин ТАСС.

Собеседник отметил, что дефицит образовался из-за перебоев в поставках и сезонного роста спроса. Автозаводы работают не на полную мощность и не могут обеспечить все потребности рынка на фоне пандемии коронавируса.

Директор по маркетингу «Рольфа» Виталий Шония пояснил, что в конце лета не хватало машин премиальных марок, а теперь есть дефицит моделей из массового сегмента.

В течение года цены на автомобили в России выросли от 3 до 15% из-за колебания курса доллара, инфляции и повышения ставок утилизационного сбора. Автодилеры полагают, что рост цен продолжится и в следующем году. По прогнозу Петрунина, машины в России в 2021 году могут подорожать еще на 10-12%. Емкость рынка сокращается, а производителям нужно будет компенсировать убытки, которые они понесли в 2020 году из-за антиковидных мер.

Представитель общероссийского «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал, что машину на фоне роста цен лучше всего покупать в феврале–марте. Именно в это время автосалоны делают хорошие скидки на прошлогодние модели.