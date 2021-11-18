Согласовывать банковские операции с родственниками предложили в Госдуме

Россиянам хотят предложить согласовывать свои банковские операции с родственниками и другими доверенными лицами. Такой способ защитить деньги от телефонных или интернет мошенников разработали депутаты Госдумы от «Единой России». Они считают, что если при переводе средств на неизвестный номер нужно будет согласие еще одного человека, это поможет предотвратить потерю крупной суммы.

Новые нормы предполагают право граждан обращаться в банки с заявлением о том, что они готовы поручить доверенным лицам право соглашаться с операциями по счету или блокировать их. Документы имеются в распоряжении «Известий».

Примечательно, что изначально эта инициатива исходила в том числе и от россиян, которые уже попались на уловки злоумышленников и потеряли таким образом деньги. Многие из них считают, что если бы в стрессовый момент о звонке мошенников оказались осведомлены их близкие, то кражи просто не произошло бы.

В свою очередь, в Центробанке РФ сообщили, что уже получили законопроект и готовы его рассматривать. Многие эксперты согласны, что такая мера не была бы лишней для безопасности банковских операций.