Согласие родственников предложили включить в список документов при получении лицензии на оружие

Желающим оформить право на приобретение оружия придется получить письменное согласие родственников. В общественном движении «За безопасность» предложили учитывать их мнение в этом вопросе.

Идею в письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева описал руководитель движения Дмитрий Курдесов, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Общественник напомнил, что для лицензии на оружия сейчас требуется пройти обучение. При подаче заявления в уполномоченный орган также нужно предоставить два медицинских заключения. После этого владелец разрешения может ставить дома сейф и хранить в нем оружие.

Близкие — жена, дети или другие совершеннолетние — могут быть против наличия в доме оружия. Например, связывая его появление с повышенным риском. Однако их мнение при получении лицензии никак не учитывают.

Курдесов предложил изменить действующее законодательство и включить письменное согласие супругов или других достигших 18 лет родственников, которые живут вместе с претендентом на получение лицензии на оружие, в перечень необходимых документов для ее оформление.