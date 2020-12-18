Соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло и сахар подписали все федеральные сети и основная часть региональных. В магазинах цены уже начали снижаться. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министерство сейчас работает над тем, чтобы субъекты РФ присоединились к соглашению о сдерживании цен на указанные продукты в небольших магазинах.

«Уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети», — сказал глава ведомства Денис Мантуров во время визита в распределительный центр X5 Retail Group в подмосковном Раменском.

Министр заметил, что навстречу идут и представители малой и несетевой торговли. В торговые точки поставки идут через дистрибьюторов. Важно обеспечить соблюдение таких же условий для этих предприятий.

Снижение цен, подчеркнул Мантуров, началось и «уже фактически видно». Своего рода «гасителем» повышения цен служат торговые сети наподобие «Пятерочки».

«Они обеспечивают демпфер повышения цен, таким образом обеспечивая баланс цены по всей продовольственной корзине», — сказал министр.

По его словам, дефицита базовых товаров бояться не стоит. Во всех торговых сетях, как федеральных, так и региональных, запасы по основной продовольственной корзине поддерживаются минимум на четыре недели.

Центр в технопарке «Софьино» в Раменском является самым большим в стране и снабжает товарами 960 магазинов. В нем хранят около 40 видов продукции: муку, сахар, подсолнечное масло, фрукты, овощи.

Цель подписанных Минсельхозом, Минпромторгом, торговыми сетями и производителями соглашений, — снизить цены. На их значительный рост обратил внимание президент РФ Владимир Путин.