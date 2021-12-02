Соглашение о военно-техническом сотрудничестве подписали Шойгу и министр обороны Вьетнама

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу подписал со своим вьетнамским коллегой Фан Ван Зянгом межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«1 декабря состоялась двусторонняя встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом», — цитирует сообщение ведомства RT.

Кроме соглашения о военно-техническом сотрудничестве министры подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в области военной истории.