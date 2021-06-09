Софья Сапега прислала первые письма домой из СИЗО

Россиянка Софья Сапега, которую задержали вместе с Романом Протасевичем в Минске после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, написала первые письма из СИЗО КГБ. В них она просит не винить Протасевича в случившемся.

В письмах она очень трогательно описывает моменты, которые должны были произойти в ее жизни, если бы не задержание. Содержание писем мама Софьи Сапеги предоставила «Русской службе Би-би-си».

«Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Однако вышло все несколько иначе. Вместо этого утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна. Не было защиты, не было Ромы, ресторана и холодного шампанского. Не было праздника и любви. Но зато был чай. Об этом очень горько думать, но, кажется, в жизни еще много всего случится, а я это пропущу», — написала девушка.

Она рассказала, что в ночь перед вылетом из Афин Роман Протасевич видел сон, что они приземлятся в Минске. Он оказался вещим. Софья попросила не винить в ее задержании Романа.

В СИЗО КГБ девушка занимается спортом, пишет дневник и постоянно читает. Недавно закончила «Тревожное счастье» Ивана Шамякина.

Самолет, в котором летели Софья Сапега вместе с Романом Протасевичем из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за сообщения о бомбе. После посадки их задержали.