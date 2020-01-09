Софья Эрнст рассказала о любовных сценах в «Союзе спасения»

Жена гендиректора Первого канала Софья Эрнст в эфире программы «Вечерний Ургант» призналась, что очень смущалась во время съемок романтических сцен в фильме «Союз спасения». В картине она играла возлюбленную Сергея Муравьева-Апостола. Его роль исполнил Леонид Бичевин.

Эрнст, которая сыграла вымышленного персонажа Анну Бельскую, стеснялась целоваться с Бичевиным. Пикантности ситуации придавал тот факт, что параллельно с «Союзом спасения» Софья снималась в другом в фильме вместе с женой Леонида, Марией Бердинских. Последняя спрашивала у коллеги, как дела у Бичевина.

На программу Софья пришла в положении. Иван Ургант заметил, что она стала первой гостьей, которая пришла на шоу беременной.

Фильм «Союз спасения» рассказывает о восстании декабристов, которое произошло в декабре 1825 года. В картине также снимались Александр Домогаров, Иван Колесников, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский и другие. Главными продюсерами проекта являются Константин Эрнст и Анатолий Максимов.