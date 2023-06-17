Общество 17 июня 2023, 15:56 Содом и Гоморра на мировой арене. Как обеспечить рынок доступной энергией, обсудили на ПМЭФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мировая экономика переживает непростые времена: растут инфляция и процентные ставки. Как преодолеть кризисы, обсудили на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

По мнению участников, мировой рынок — как библейские Содом и Гоморра: может быть уничтожен человеческими ошибками. Рыночная экономика уже не основной механизм глобального регулирования движения капитала. Инфляция — высокая, процентные ставки зашкаливают, цепочки рвутся.

Реклама

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что решить задачи реиндустриализации, локализации жизненно важных производств, милитаризации экономики, обеспечения и пополнения товарных запасов, ресурсной безопасности бизнес может только в рамках государственно-частного партнерства. При этом он добавил, что Россия является одной из немногих стран, способных нарастить добычу ресурсов в долгосрочной перспективе.

«Как известно, „Роснефть“ отличается минимальными удельными операционными затратами, финансовой устойчивостью и высоким уровнем консолидации. Несмотря на сложности, капитализация компании демонстрирует неплохую динамику», — отметил он.

Сечин предложил план по повышению эффективности российской энергетики. По мнению главы «Роснефти», создание независимой платежной системы, развитие систем страхования и логистики в области ТЭК, а также строительство новых газопроводов, например в Восточной Сибири, где запасы газа превышают четыре триллиона кубометров обеспечат промышленность и потребителей дешевой и доступной энергией.

По мнению участников энергорынка, российский рубль — одна из самых ресурсообеспеченных валют. Однако есть как минимум две проблемы — геополитическое давление Запада и риски, связанные с отсутствием таргетирования курса рубля. Эти вопросы еще предстоит решить.