В ОНК рассказали об условиях содержания Сафронова в СИЗО

Задержанный по подозрению в госизмене Иван Сафронов сейчас находится в СИЗО Лефортово. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников рассказал «360» о том, как себя чувствует Сафронов.

По словам Мельникова, в камере он один. У него есть телевизор, правда антенны нет, но в ближайшее время данную проблему устранят.

«Условиями содержания он, можно сказать, удовлетворен», — отметил Мельников.

По его словам, Сафронов сообщал, что у него болит спина после ночи, проведенной на матрасе. Мельников отметил, что члены ОНК попросили выдать другой матрас, либо дополнительный.

«Так в целом спокоен, какого-либо физического давления, с его слов, не оказывается. Выглядит нормально», — рассказал Мельников.

Конечно, смена обстановки влияет, добавил собеседник «360», но Сафронов вида не подал и «держится достойно».

Союз журналистов России (СЖР) направил запрос в ФСБ по поводу того, связано ли с журналистской деятельностью задержание Сафронова.

«СЖР также направил запрос на имя директора ФСБ РФ А. В. Бортникова с просьбой предоставить информацию, связано ли задержание и возбуждение уголовного дела в отношении Ивана Сафронова с его профессиональной журналистской деятельностью», — говорится в заявлении на сайте СЖР.

Ивана Сафронова задержали сотрудники ФСБ 7 июля. Как они предполагают, журналист мог передавать секретные военно-технические сведения одной из служб НАТО. Адвокат Сафронова рассказал, что журналиста подозревают в связях с чешскими спецслужбами.

Экс-журналист будет арестован до 6 сентября, такое решение принял Лефортовский суд Москвы. По статье за госизмену максимальное наказание 20 лет тюрьмы.