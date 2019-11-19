  • Содержание учебника по деструктологии раскрыл его автор

    19 ноября 2019, 21:18

    Ирина Нагайникова

    Сотрудники Московского государственного лингвистического университета подготовили руководство, раскрывающее весь спектр «деструктивных угроз в духовной сфере» и посвященное борьбе с ними. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Роман Силантьев, завлабораторией деструктологии и руководитель авторского коллектива, поделился подробностями об уникальном для нашей страны учебнике.

    «Там и „Колумбайн“, и вербовка в ИГ*, там все это есть. Там есть отдельный раздел по „Колумбайну“, и по АУЕ, и по суицидальным играм типа „Синих китов“, — это все специфика деструктологии. Деструктология — это наука, которая одновременно изучает секты экстремистов, террористов, колумбайн, АУЕ, игры. Аналог терапии в медицине. Максимально широкий охват ситуации», — объяснил Силантьев.

    Он также отметил, что учебник подготовили для правоохранителей, педагогов, чиновников и духовных лиц, которые будут проходить курсы повышения квалификации в МГЛУ.

    Сообщается, что деструктологию как науку Силантьев представил год назад в Москве.

    * «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ