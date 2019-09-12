«Содержание не потяну». Конькобежка Фаткулина объяснила продажу BMW, подаренного Путиным

Спортсменка призналась, что очень хотела оставить автомобиль. Она даже успела сделать небольшой тюнинг.

«Но тут пришло извещение о транспортном налоге, и я поняла, что содержание такого авто просто не потяну», — пояснила Фаткулина.

Она добавила, что ей срочно понадобились деньги. Кроме того, у нее просто нет времени кататься на этой машине. Что касается стоимости иномарки, то конькобежка предпочла ее не афишировать, сказав, что отдаст авто тому покупателю, кто выйдет на связь и предложит за нее наибольшую сумму.

«Машина замечательная, да еще и с историей», — заметила Фаткулина.

По данным информагентства, российские спортсмены, которые не смогли выступить на прошлогодней Олимпиаде из-за позиции МОК, получили от президента в качестве подарка люксовые BMW.