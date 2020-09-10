Стало известно, во сколько обойдется ежемесячное содержание Ефремова в СИЗО

По данным ФСИН, стоимость одного месяца содержания за решеткой сильно отличается. На это влияют территориальное расположение места заключения и режим содержания обвиняемого. Издание взяло для подсчетов расходы по итогам 2019 года в среднем московском следственном изоляторе.

Каждый месяц на питание обвиняемого уходит 2179,22 рубля, а на коммунально-бытовое обеспечение — 1457,70. Ефремову может понадобиться медицинская помощь, на это выделяется 253,92 рубля. Вещевое обеспечение оценивается в 94,73 рубля. Кроме того, необходимо перечислить деньги на зарплату сотрудникам, это 11 516,84 рубля. Также из бюджета нужно выделить 8,73 рубля на выплаты при освобождении. Таким образом, траты на ежемесячное содержание Ефремова в СИЗО составят 15 511,14 рубля.

По мнению экспертов, в СИЗО актер может пробыть не только до вступления приговора в силу, но и остаться там на весь срок. А значит, за восемь лет из бюджета столицы понадобится выделить 1 498 069,44 рубля.

Во время расследования дела о пьяном ДТП Ефремов находился под домашним арестом в своей квартире. 8 сентября суд огласил приговор, и артиста отправили в СИЗО № 5 «Водник». Там актер пробудет до вступления приговора в силу. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев объявил об обжаловании решения суда. По этой причине Ефремов пробудет в СИЗО как минимум месяц.