Сочинцев заподозрили в убийстве собаки ради мяса

В Сочи местные жители пожаловались, что кто-то украл собаку и убил ее ради еды. В полиции уже начали проверять эту информацию, сообщило РИА «Новости».

Жительница поселка Калиновое озера заявила в полицию о похищении собаки.

«В полицию обратились хозяева собаки с заявлением о ее пропаже. Также они сообщили о том, что подозреваемые в краже увели животное, чтобы его съесть. Сейчас по факту пропажи в полиции проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства», — сообщили в ведомстве.

В соцсетях появилось видео, на котором черная собака, виляя хвостом, идет по дороге за двумя мужчинами. Местные жители утверждают, что мужчины живут в поселке Калиновое озеро — они знакомые хозяйки лабрадора. По предварительной версии мужчины увели собаку, убили ее и съели. Это даже якобы подтвердила жена одного из них, сообщил «Интерфакс».

«Просто шок! Как страшно жить рядом с такими людьми! Это ведь настоящие маньяки-убийцы! Они отняли у детей друга! Они отняли жизнь у беззащитного существа!» — пишут жители в группах в «Вконтакте».

Пользователи пишут считают, что случай пропажи собаки у них далеко не первый.