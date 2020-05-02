Сочинским гостиницам посоветовали не открывать бронь с 1 июня
Как написали в администрации города, с 28 марта до 1 июня на территории всех курортных регионов действует запрет на прием и размещение отдыхающих. Такое решение приняло федеральное правительство.
«Запрет продлят, если эпидемиологическая ситуация останется напряженной, поэтому мы не рекомендуем туроператорам и отельерам курорта осуществлять бронирование с 1 июня до нормализации обстановки», — указано в сообщении мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Пока выполнение запрета постоянно постоянно проверяется, при этом после его окончания предусмотрены и требования «по обеспечению норм эпидемиологической безопасности».
Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 12 мая. По последним данным в России диагностированы свыше 124 тысяч случаев заражения 2019-nCoV. За все время вирусной вспышки 1 222 человек скончались, 15 013 — выздоровели.