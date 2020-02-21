Сочинский учитель наорал на ученика и придушил его. Видео

Математик из сочинской школы № 75 заступился за свою коллегу, которую ученики довели до слез. Он начал истошно орать и сцепил руки в замок на шее «виноватого» мальчика. Видео конфликта появилось в соцсетях.

Учитель проорал, что еще покажет обидчику коллеги травлю, оставит его на второй год и потребовал за опоздание дневник и родителей в школу. Ну а потом последовал удушающий прием со спины.

Как сообщил «Аиф» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи, этот нервный учитель вместе с полицейскими, сотрудниками управления по образованию и науке Сочи и администрацией школы уже встретился с родителями мальчика и попросил у них прощения, однако это не помогло.

«Сейчас проводится служебное расследование. Учитель отстранен на период проведения проверки от своих должностных обязанностей», — рассказала «360» заместитель начальника управления по образованию и науке администрации Сочи Ирина Лукашова.