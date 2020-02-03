Сочинский оператор связи оставил местным жителям матерное обращение

Жителям микрорайона Мацеста решили провести быстрый интернет. Оптику протягивали несколько раз, но люди ломали опоры. Терпение оператора связи лопнуло, и на столбах развесили объявления, в которых к жителям обратились матом.

«Дорогие друзья! Мы строим оптическую линию связи для предоставления быстрого интернета в вашем поселке. С нацпарком работы согласованы. Работаем вручную, деревья не трогаем. Пожалуйста, не будьте *** (негодяями — прим. ред.), не ломайте результат нашего труда. Делаем для вас», — сказано в объявлении компании «Бизнес Связь». Фото обращения опубликовал Telegram-канал «Орфосвинство и идиомаркетинг».

Как объяснил бывший директор оператора связи Дмитрий Козменко, сотрудники компании дважды протягивали оптику в районе Мацесты. Кто-то из жителей на грузовике каждый раз валил опоры.

«Потом я составил такой вот макет, отправили в типографию. И когда третий раз эти опоры устанавливали, то на них закрепили эти таблички», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

По словам Козменко, объявления специально закрепили на столбах повыше. Если стоять на земле, то текст не виден, чтобы его прочитать, нужна лестница.

«Если люди варвары и дикари, они только такой язык понимают. Я составил такой текст, чтобы он был понятен тем людям, которые это делали. Эта линия была абсолютно законная. Эти вещи прекратились в конечном итоге», — отметил экс-директор компании.

Сейчас линия уже достроена, а у людей появились телевидение и интернет. Козменко добавил, что снимки объявления появились в Сети незаконно. «Бизнес Связь» работала с сочинской типографией «Оптима», один из сотрудников которой выложил снимок в интернет.